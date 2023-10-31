Во вторник, 31 октября, Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам поддержала вынесение поправок к Закону об обороте алкогольных напитков на второе чтение парламента. Поправки предусматривают запрет на продажу алкоголя лицам младше 20 лет.

На данный момент алкоголь могут покупать люди старше 18 лет.

Депутат Ингрида Цирцене ("Новое Единство") предложила адаптировать упомянутые в законе нормы с регулированием продажи табачных изделий, поскольку ранее комиссия поддержала запрет на продажу этих товаров лицам младше 20 лет. Цирцене отметила, что в Литве также алкоголь можно купить только по достижении 20-летнего возраста.

В Министерстве здравоохранения это предложение поддержали.

Депутат Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") предположила, что возраст совершеннолетия должен быть пересмотрен, поскольку "в 18 лет можно жениться, но нельзя выпить бокал шампанского на свадьбе, и пол также можно менять с 18 лет". По мнению Петравичи, это может нанести больший и необратимый ущерб.

Исполнительный директор Союза пивоваров Петерис Лининьш возразил против предложения, заявив, что достаточно существующего контроля за ограничениями и нет оснований вводить новые, более строгие ограничения.

Депутат Майрита Лусе ("Прогрессивные") заявила, что будут случаи, когда молодежь будет покупать алкоголь нелегально, но пример Литвы показал, что потребление алкоголя в определенной возрастной группе снизилось. Лусе считает, что некорректно оправдываться тем, что новые ограничения невозможно контролировать.

Несколько депутатов внесли предложения о более строгом ограничении времени продажи алкоголя. Депутаты решили, что на следующей неделе эти предложения углубленно рассмотрит подкомиссия по общественному здоровью.

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