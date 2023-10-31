Из-за повреждения оптической сети регионального значения пострадали услуги оператора связи Bite Latvija, сообщили в компании.

Перебои в работе сети Bite возникли из-за того, что Latvijas dzelzceļš проводит работы по улучшению инфраструктуры.

Проблемы со связью наблюдаются в Вецаки, Балтэзерсе, Адажи, Саулкрасты и Лимбажи.

В настоящее время возможности голосовой связи и отправки SMS восстановлены, компания работает над полным устранением перебоев в предоставлении мобильных данных.

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