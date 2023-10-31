Рижское самоуправление выиграло судебный процесс против ООО Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) и ему не придется возвращать предприятию удержанный штраф в размере свыше 130 000 евро, выяснило агентство LЕТА в Верховном суде (ВС).

В результате закупки в 2018 году RMS как субподрядчик Rīgas satiksme получило право на оказание в маршрутной сети Риги услуг общественного транспорта повышенного сервиса. Заключенный договор предусматривал строгое выполнение обязательств, а за их несоблюдение договор с RMS мог быть расторгнут, например, в случае неуплаты в установленный срок примененных штрафных санкций.

"В рамках контроля за выполнением договора было установлено, что RMS ненадлежащим образом выполняет рейсы, поэтому к перевозчику были применены штрафные санкции. После нескольких напоминаний RMS произвел оплату штрафа, но также предъявил претензию, в которой не согласился с применением и размером штрафа и попросил его возврата. Однако полученная претензия, по мнению департамента, не была обоснованной, так как недопустима ситуация, в которой одна из сторон постоянно отступает или изменяет условия договора, — пояснил ситуацию и.о. директора департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Янис Вайводс.

Полученную претензию департамент сообщения Рижской думы (сейчас департамент внешнего пространства и мобильности) признал необоснованной. В 2021 году RMS подал в суд иск против Рижского самоуправления с требованием вернуть заплаченный штраф.

Суд первой инстанции отклонил этот иск RMS, а Рижский окружной суд после рассмотрения апелляционной жалобы RMS оставил решение суда первой инстанции без изменений. Представители RMS подали кассационную жалобу, однако ВС в октябре этого года отказал в возбуждении кассационного производства.

Как сообщалось, 9 сентября 2022 года Рижский городской суд признал RMS неплатежеспособным, поэтому на обслуживаемых предприятием маршрутах пассажирские перевозки были прекращены.

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