"Новое Единство" после падения рейтинга в сентябре — когда премьерская партия впервые за полгода сместилась с первого на второе место в политическое топе — вернулось в октябре на лидерские позиции, следует из опроса SKDS В октябре возросла поддержка Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) — партнера "Нового Единства" по правительству. У третьего коалиционного партнера — "Прогрессивных" — падение рейтинга, сообщает портал LSM.LV со ссылкой на Латвийское телевидение.

Результаты опроса, проведенного SKDS по заказу Латвийского телевидения, показываает, что почти треть опрошенных не знают, за кого голосовать, если выборы в Сейм пройдут завтра. Еще почти 13% опрошенных заявили, что не будут участвовать в выборах.

На первом месте в октябрьском политическом топе — с рейтингом в 9,5% — "Новое Единство". Это прирост по сравнению с сентябрем, когда за премьерскую партию были готовы отдать голос только 7,7% респондентов. В сентябре топ возглавлял СЗК с поддержкой в 8,3%. Напомним, что в сентябре было утверждено новое правительство Эвики Силини в составе "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных".

Невзирая на то, что в октябре СЗК сместился на второе место, поддержка этой политической силы возросла. За СЗК в октябре были готовы голосовать уже 8,7% респондентов.

На третьем месте в октябре — оппозиционное теперь Национальное объединение. По сравнению с сентябрем — рост рейтинга: с 6,3% до 7,1%.

У оппозиционной "Латвии на первом месте" — небольшое падение: 6,9% в октябре против 7,1% в сентябре.

Рейтинг "Прогрессивных" снизился: в сентябре за эту партию были готовы голосовать 7,4%, в октябре — 6,1%.

"Стабильности" готовы были готовы отдать голос в октябре 5,4% опрошенных, в сентябре — 5%.

Рейтинг ушедшего в оппозицию "Объединенного списка" и в сентябре, и в октябре — неизменен: 5%.

Из партий, непредставленнных в Сейме, небольшое падение у "Согласия": с 3,3% в сентябре до 3% в октябре.

В октябре у "Суверенной власти" рейтинг составлял 1,5%, у Новой Консервативной партии — 1,5%, у Русского союза Латвии — 1,4%, у Par! — 1,3%, у Latvijas attīstībai — 1,2%, у "Каждого и каждой" (теперь — Platforma 21) — 0,5%.

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