В среду, 1 ноября, должностные лица Рижской думы 10.00 обследуют место памяти Золитудской трагедии, в котором будет создан сад памяти жертв обрушения супермаркета Maxima в ноябре 2013 года.

Сад памяти станет местом, где можно будет отдать дань памяти погибшим в трагедии, а также провести время в тишине.

Ландшафтный ансамбль Золитудского сада памяти будет состоять из окруженной насаждениями площади, холма тишины и прилегающего к саду линейного парка. На площади будут установлены 54 сферы разного размера из нержавеющей стали, символизирующие погибших в трагедии.

Как сообщалось, 21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, десятки получили тяжелые ранения.

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