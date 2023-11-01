Таким образом, движение трамваев по Брасскому мосту будет полностью восстановлено.
Движение остальных транспортных средств по Брасскому мосту планируется возобновить в первой половине ноября.
В настоящее время продолжается восстановление расположенной под путепроводом улицы Лактас, установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки дороги, а также установка светильников.
С сегодняшнего дня на 11-м трамвайном маршруте количество рейсов будет увеличено на шесть — со 172 рейсов до 178. Кроме того, изменения в расписании движения будут и в выходные дни, сообщили в компании "Rīgas satiksme".
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