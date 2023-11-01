Сегодня движение 11-го трамвая будет возобновлено по путепроводу и со стороны улицы Бривибас, сообщили агентству LЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Таким образом, движение трамваев по Брасскому мосту будет полностью восстановлено.

Движение остальных транспортных средств по Брасскому мосту планируется возобновить в первой половине ноября.

В настоящее время продолжается восстановление расположенной под путепроводом улицы Лактас, установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки дороги, а также установка светильников.

С сегодняшнего дня на 11-м трамвайном маршруте количество рейсов будет увеличено на шесть — со 172 рейсов до 178. Кроме того, изменения в расписании движения будут и в выходные дни, сообщили в компании "Rīgas satiksme".

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram