Министерство окружающей среды и регионального развития (VARAM) еще не утвердило правила новые взимания платы за въезд автомобиля в Юрмалу, которые должны были вступить в силу сегодня, 1 ноября, сообщает LETA. Поэтому в зимний сезон — с октября по апрель — въезд в город-курорт остается бесплатным. Новые правила вводили круглодичную плату за въезд в Юрмалу — три евро.

На заседании Юрмальской думы 29 июня этого года, напомним, были приняты новые обязательные правила въезда автомобилей в Юрмалу. Правила предусматривали, что с сегодняшнего дня въезд в Юрмалу может стоить три евро, причем взимать сбор планировалось круглый год.

Самоуправление планировало, что новый порядок вступит в силу 1 ноября, но VARAM пока не дал зеленый свет этой идее.

Поэтому сейчас действуют обязательные правила города Юрмалы от 12 января 2017 года "О въезде транспортных средств в зону особого режима на административной территории города Юрмалы". Плата за въезд в курортный год с 1 апреля по 30 сентября составляет 2 евро, в зимний сезон плата не взимается.

В VARAM агентству LETA сообщили, что Юрмальская дума включила в правила правовые нормы, по мнению министерства, идентичные предыдущим поправкам, действие которых 16 декабря 2021 года приостановил прежний министр окружающей среды и регионального развития Артур Томс Плешс. Предыдущие поправки были признаны не соответствующими Сатверсме Латвии и Закону "О налогах и пошлинах", с тех пор мнение VARAM не изменилось.

Что происходит в связи с повышением вступительного взноса в Юрмале, вердикт СТ будет доступен 27 ноября в 11 часов утра, агентство LETA находится в суде.

СТ оценивает акт, приостановивший действие обязательных постановлений Юрмальской думы от 30 сентября прошлого года "Поправки к обязательным постановлениям Юрмальской думы от 12 января 2017 года "О въезде транспортных средств в зону особого режима в административная территория города Юрмала"".

Как уже сообщалось, приговор Конституционного суда по этому делу — о повышении платы за въезд в Юрмалу — будет доступен 27 ноября.

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