По техническим причинам в Риге на улице Слокас перед остановкой "улица Балдонес" утром было остановлено движение 1-го и 5-го трамваев, сообщило предприятие Rīgas satiksme.

Rīgas satiksme сообщило, что движение трамваев восстановлено. Однако трамваи курсируют с опозданием.

Напомним, что по техническим причинам 1-й трамвай утром курсировал по усеченному маршруту Югла-Привокзальная площадь-Югла, не заезжая в Пардаугаву. 5-й трамвай — по маршруту Милгравис-Засулаукс.

Rīgas satiksme сообщало, что для доставки пассажиров в центр были организованы дополнительные рейсы 41-го автобуса.

Предприятие проинформировало, что причина остановки движения — с рельсов сошел трамвай, сообщает LETA.

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