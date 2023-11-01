Родители тройни — Илзе и Брайан из Балвского края. В семье уже есть пятилетняя дочь Алекса.
Тройняшек назвали Эван, Стефан и Нэйтан, в таком порядке они и появились на свет.
Первая в этом году тройня — два мальчика и девочка — родилась в январе в Рижском родильном доме. Вторые тройняшки, тоже два мальчика и девочка, родились в Рижском роддоме в марте.
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