В начале этой недели в Видземской больнице родились первые в этом году тройняшки — трое мальчиков, сообщила представитель больницы Агния Упите.

Родители тройни — Илзе и Брайан из Балвского края. В семье уже есть пятилетняя дочь Алекса.

Тройняшек назвали Эван, Стефан и Нэйтан, в таком порядке они и появились на свет.

Первая в этом году тройня — два мальчика и девочка — родилась в январе в Рижском родильном доме. Вторые тройняшки, тоже два мальчика и девочка, родились в Рижском роддоме в марте.

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