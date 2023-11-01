"Чао", "рабарбар", "мусорник", "диагностирующая работ" или "что, пожалуйста" - по этим словам многие жители русскоязычные жители Латвии могут опознать земляков. Но это только вершина айсберга - дальше появляется "белый кофе", "дигитальный", "агентура" и многое другое. Что из условного словаря "латвийского русского языка" можно считать результатом культурного обмена, а что - банальная безграмотность?

На прошлой неделе на Delfi вышла статья Екатерины Берги "Рабарбар, кармашек, шуфлядка. Почему не каждый русский поймет русских из Латвии?", и ее прочитали десятки тысяч человек. В очередном выпуске подкаста "Бэкграунд" автор публикации обсуждает с заместителем главного редактора Rus.Delfi.lv Екатериной Гусаковой то, как меняется русский язык в современной Латвии. Гость выпуска - театральный режиссер, педагог по технике речи Мстислав Пентковский.

В этом выпуске:

Как давно в Латвии говорят по-русски?

Есть ли у латвийских русских акцент - с точки зрения россиян?

Как латышские слова проникают в современный русский язык?

Староверы Латгалии: куда пропал рабарбар?

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