На прошлой неделе на Delfi вышла статья Екатерины Берги "Рабарбар, кармашек, шуфлядка. Почему не каждый русский поймет русских из Латвии?", и ее прочитали десятки тысяч человек. В очередном выпуске подкаста "Бэкграунд" автор публикации обсуждает с заместителем главного редактора Rus.Delfi.lv Екатериной Гусаковой то, как меняется русский язык в современной Латвии. Гость выпуска - театральный режиссер, педагог по технике речи Мстислав Пентковский.
В этом выпуске:
- Как давно в Латвии говорят по-русски?
- Есть ли у латвийских русских акцент - с точки зрения россиян?
- Как латышские слова проникают в современный русский язык?
- Староверы Латгалии: куда пропал рабарбар?
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