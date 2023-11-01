Государственный бюджет на 2024 год составлен ответственно с фискальной точки зрения, но есть целый ряд рисков, которые могут отрицательно повлиять на его выполнение, отмечает в своем докладе о проекте бюджета Совет по фискальной дисциплине (FDP).

Популизм нарастает



Совет заявляет, что на бюджетные показатели в среднесрочной перспективе может негативно повлиять целый ряд рисков, в том числе крайне напряженная геополитическая ситуация и ситуация с безопасностью, медленный экономический рост в мире, риски развития латвийской экономики, неспособность стран ЕС договориться об эффективных реформах финансового управления, давление процентных ставок, а также рост популизма в политическом дискурсе.

Совет предупреждает о риске, связанном со сниженной ставкой НДС 12% на свежие фрукты и овощи.

"Опыт показывает, что с 2018 года сниженная ставка НДС в размере 5% на фрукты и овощи существенно не снизила их цену, так как на нее продолжали влиять другие факторы — сезонность, большее влияние затрат на рабочую силу и т. д", — отмечается в докладе. По данным FDP, снижение ставки также стимулировало импорт из стран, где затраты на производство фруктов и овощей ниже. "Таким образом, от сниженного НДС выиграли торговцы, а не местные фермеры или потребители, при этом государственный бюджет не собрал дополнительных доходов, которые можно было бы перераспределить на благо всего общества", — заключают в совете.

"Долг — не брат"



В своем докладе FDP отмечает, что Латвия является небольшой и открытой экономикой, которая сильно подчинена влиянию внешних экономических и политических факторов. Учитывая, что фискальная политика является самым быстрым инструментом воздействия правительства в случае неожиданных проблем, государству необходимы резервы фискальной безопасности.

"Ни для кого не секрет, что у Латвии недостаточно средств для щедрого финансирования образования, науки и здравоохранения. Однако растущий долг людям тоже не нравится, ведь в нашем сознании глубоко укоренилась пословица "Долг — не брат". Позитивно, что этот принцип соблюдается и в бюджете следующего года", — заявила председатель FDP Инна Штейнбука.

Риски, связанные с поступлениями



Совет отмечает, что постоянное увеличение расходов должно уравновешиваться дополнительными источниками поступлений или снижением расходов в других областях, и обращает внимание на риски в доходной части бюджета.

"Налоги являются важнейшим источником поступлений консолидированного совокупного бюджета государства — 80,7% от общего объема в будущем году. Риск связан с тем, что значительного роста доходов, простимулированного высокой инфляцией, больше не ожидается в ближайшие годы, так как инфляция будет падать", — заключает FDP.

Совет считает, что уровень затрат, унаследованный от периода высокой инфляции, может негативно повлиять на бюджетные поступления. Уже сейчас налоговые поступления растут медленнее, чем расходы.

Фискальные условия соблюдены



По мнению FDP, при разработке рамок среднесрочного бюджета фискальные численные критерии частично соблюдены, однако дополнительные расходы на оборону и внутреннюю безопасность сверх уровня 2022 года не должны рассматриваться как однократные расходы. "Создавать такой прецедент опасно — это вызывает неверное впечатление, что такие расходы не нужно будет финансировать в будущем, хотя в нынешней геополитической ситуации это нереально", — заявил совет.



Недостаточное антикризисное регулирование



По мнению совета, события последних лет выявили недостаточность антикризисного регулирования как на уровне ЕС, так и в латвийских законах.

"Законодательные рамки фискальной политики, разработанные в мирные времена, не очень подходят для смягчения последствий пандемии Covid-19, военной ситуации и быстрого изменения климата", — считает FDP, отмечая, что в законе о фискальной дисциплине, если он будет меняться, должны быть усилены разделы о чрезвычайных ситуациях, чтобы исключить возможности различной интерпретации норм.

Госдолг соответствует критериям



Государственный долг в 2003 году прогнозируется на уровне 39,9% валового внутреннего продукта (ВВП), а на 2024, 2025 и 2026 годы — 41% ВВП, что соответствует Маастрихтскому критерию. FDP приветствует включенное в декларацию правительства обязательство проводить фискальную политику, поддерживающую государственный долг на уровне 40% ВВП, и призывает к ее соблюдению.

FDP обращает внимание, что Латвия по-прежнему имеет сравнительно высокий международный кредитный рейтинг, чему способствовала и ответственная фискальная политика. Высокий кредитный рейтинг позволяет занимать средства и рефинансировать долг на более выгодных условиях, хотя высокие ставки отразятся и на затратах по обслуживанию госдолга Латвии.

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