Рижское самоуправление готовится подать заявку на финансирование в рамках Механизма восстановления и устойчивости Европейского Союза для строительства шести новых зданий социального ухода, в которых планируется предоставлять услуги, приближенные к семейной среде, сообщило агентство LETA.

Три дома планируется построить на улице Межезера и три дома на Юрмалас гатве.

В каждом здании могут разместиться 16 человек, достигших пенсионного возраста, в общей сложности услугами смогут воспользоваться 96 сениоров.

"Спрос на услуги центров социального ухода будет только возрастать, потому что в Риге увеличивается доля пожилых жителей и, к сожалению, из-за состояния здоровья этих людей потребность в услугах по уходу также значительно возрастает. Сейчас около 500 жителей ждут в очереди на места в муниципальных центрах социальной опеки или так называемых домах пансионатах. Таким образом, реализация этого проекта сократит очередь примерно на 20%", — подчеркнул председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Юрис Радзевичс ("Честь служить Риге").

Общие затраты, связанные с реализацией проекта, могут достичь 16,2 миллиона евро, из которых до 7,6 миллиона евро финансирует Фонд механизма восстановления и устойчивости, а 8,6 миллиона евро — Рижское самоуправление.

Если заявка будет поддержана, существующее социальное жилье может быть перепроектировано в следующем году, а строительство нового может начаться в 2025 году, завершится в этом случае летом 2026 года.

1 ноября Комитет по социальным вопросам Рижской думы одобрил идею такого строительства и подачу заявки на финансирование.

Окончательное решение еще предстоит принять на заседании Рижской думы.

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