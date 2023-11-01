1 ноября вступило в силу постановление Кабинета министров Латвии, согласно которому из списка опасных инфекционных болезней исключены Covid-19 и обезьянья оспа. Теперь люди, которые могли заразиться этими болезнями, с точки зрения закона не обязаны сдавать анализы, уходить на изоляцию и проходить лечение.

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила о том, острая ситуация в связи с пандемией Covid-19 позади, и пришло время переходить к долгосрочному контролю над этим заболеванием. Во всем мире количество госпитализаций и смертей от Covid-19 существенно уменьшились. Кроме того, по данным ВОЗ, у населения Земли вырос уровень иммунитета к SARS-CoV-2. Распространения обезьяньей оспы в мировом масштабе также не наблюдается.

В Латвии ситуация развивается по тому же сценарию, и Министерство здравоохранения приняло решение пересмотреть список опасных заболеваний, которые требуют особого контроля. Ранее в случае заболевания Covid-19 и обезьяньей оспой правила предусматривали обязательное медицинское и лабораторное обследование, изоляция и лечение. Врач обязан немедленно обеспечить проведение соответствующих мероприятий, при необходимости вызвать сотрудников полиции.

После исключения Covid-19 и обезьяньей оспы в списке опасных инфекционных заболеваний остались следующие инфекционные заболевания, при которых требуются особые меры предосторожности: оспа, болезнь Брилла, сыпной тиф, холера, сибирская язва, чума, птичий грипп, полиомиелит, тяжелый острый респираторный синдром (SARS), ближневосточный респираторный синдром (MERS); вирусные геморрагические лихорадки (Эбола, Ласса, Марбург, Крымско-Конголезская). Список может быть расширен за счет любых новых заболеваний. Кроме того, правила КМ определяют и другие опасные заболевания, которые требуют специального контроля. Это дифтерия, желтая лихорадка, проказа, бешенство и туберкулез.

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