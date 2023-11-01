Чтобы подготовить территорию для мемориального парка в память золитудской трагедии, на этой неделе начался демонтаж подземной автостоянки, сообщили в отделе внешних связей Рижской думы.

Самоуправление демонтирует только ту часть подземной автостоянки, которая необходима для строительства мемориала и перейдет в собственность Рижской думы согласно договору с предприятием Prana Property.

В ходе работ будет вестись постоянный мониторинг подземной автостоянки и прилегающих зданий. В конце этой недели планируется приступить к демонтажу железобетонных конструкций. В зоне строительных работ установлен забор с визуализациями будущего парка.

Разработка проекта парка близится к завершению, и в начале следующего года планируется объявить конкурс на строительство. Открытие парка запланировано в 2025 году.

Главная идея проекта — сделать парк не местом траура, а местом светлой памяти, где близкие погибших смогут чтить их память, а остальные посетители — спокойно отдыхать. Проект разрабатывался с учетом мнений и пожеланий организации Zolitūde 21.11.

Заказчик проекта демонтажа — эстонская компания Prana Property, договор о демонтаже Рижская дума заключила с SIA Apsa būve. Затраты составят около 160 тысяч евро.

21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков человек получили травмы.

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