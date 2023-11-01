Для того, чтобы защитить восточную границу Латвии, нужно не только построить забор, но и создать необходимую военную инфраструктуру, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время заседания Военного совета президента.

Как сообщил агентству LETA советник главы государства по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, Ринкевич посетил Командование специальных операций Национальных вооруженных сил (НВС), где он встретился с Подразделением специального назначения и созвал заседание военного совета на базе подразделения. Во время заседания были оценены вопросы охраны границы и развитие службы государственной обороны.

В помещениях Командования специальных операций состоялось первое созванное Ринкевичем заседание военного совета. На заседании было подробно доложено об укреплении военной инфраструктуры восточной границы, а также была предоставлена информация о планах выполнения задач Концепции гособороны, в том числе развития службы гособороны. Совет поддержал укрепление военной инфраструктуры для защиты восточной границы Латвии и соответствующие меры.

Ринкевич отметил, что Сейм в Концепции гособороны определил цели работы. В свою очередь, нынешний Кабинет министров обязался обеспечить финансирование гособороны в размере не менее 3% валового внутреннего продукта для достижения этих целей.

"На данный момент для обеспечения гособороны важно целенаправленно и своевременно использовать доступные ресурсы для достижения и поддержания боеспособности и готовности. Помимо строительства забора для защиты восточной границы Латвии нам нужно создать соответствующую военную инфраструктуру в приграничной зоне, чтобы Латвия могла быть несомненно защищена с первого сантиметра", — подчеркнул президент.

В ходе визита Ринкевич встретился с министром обороны Андрисом Спрудсом ("Прогрессивные"), командующим НВС Леонидом Калниньшем и морским капитаном Командования специальных операций НВС Андреем Забурдаевым.

Президент был ознакомлен с возможностями подразделения специального назначения, его задачами и служебными условиями. Ринкевич подчеркнул, что в способности государства реагировать на гибридные угрозы невозможно переоценить вклад сил специального назначения. Президент государства высоко оценил местное и международное сотрудничество подразделения, которое является важным вкладом Командований специальных операций в безопасность и оборону Латвии.

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