1 ноября египетские власти впервые с начала войны между Израилем и ХАМАС открыли КПП Рафах на границе с сектором Газа для физических лиц. Граждан Латвии или лиц с двойным (в том числе, латвийским) гражданством на территории Газы нет, подтвердили порталу Delfi в Министерстве иностранных дел (МИД).

"В распоряжении МИД нет информации о том, что в секторе Газа находится какой-либо гражданин Латвии", — сообщила пресс-секретарь МИД Диана Эглите.

Предполагается, что анклав смогут покинуть иностранцы, люди с двойным гражданством, а также некоторые тяжелобольные и тяжелораненые палестинцы.

Соответствующее соглашение, отмечает газета The Times of Israel, было достигнуто между Израилем, Египтом и группировкой ХАМАС при посредничестве Катара и в координации с США. В МИД Египта заявили, что в ближайшие дни (как долго будет открыт КПП, достоверно неизвестно) планируют вывезти из сектора Газа около 7 тысяч иностранцев, граждан 60 государств.

Пограничная служба палестинского анклава вчера и сегодня опубликовала списки людей, которые смогут пройти через погранпункт. Всего в двух документах около 1000 человек.

Среди них, в частности, граждане США, Австрии, Иордании, Кении, Финляндии, Болгарии, Украины, Хорватии, Индонезии, Японии и других стран, в том числе сотрудники различных некоммерческих организаций.

Граждане Латвии в обоих списках не упоминаются.

Как отмечает "Новая газета. Европа", известно о нахождении в этом районе около 600 россиян, ожидающих эвакуации. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, работа по их включению в списки сейчас ведется между Москвой и Каиром.

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