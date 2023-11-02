До 2026 года финансирование поддержания общественного порядка и безопасности внутри страны должно составлять 2,5% от внутреннего валового продукта (ВВП), заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который сегодня встретился с министром финансов Арвилсом Ашераденсом ("Новое Единство").

Как сообщил агенству LETA, советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, Ринкевич и Ашераденс встретились, чтобы обсудить проект госбюджета-2025, главные бюджетные показатели, запланированные налоговые изменения, объемы финансирования, выделенные на внутреннюю безопасность и науку.

Президент акцентировал в ходе беседы необходимость качественного социального диалога с различными отраслями, а также потенциальные улучшения в планировании приоритетных мер госбюджета.

Ринкевич выразил удовлетворение тем, что госбюджет-2024 опирается на три главных приоритета — внутреннюю и внешнюю безопаснорсть, образование и здравоохранение.

По мнению президента, науке также необходимо обеспечить адекватное увеличение финансирования. Например, существующее финансирование науки не дает возможности Латвии подняться в международных показателях конкурентоспособности и инноваций, где также оцениваются финансовые вложения в исследования и разработки. Показатели Латвии имеют решающее значение — Латвия уже давно стремится к финансированию в размере 1,5% ВВП. Сейчас в Европе на науку в среднем выделяется 2,2% ВВП, а большинство стран стремятся к 3%.

Стороны также обсудили ситуацию в финансовом и банковском секторе страны. Ринкевич обратил внимание на затянувшуюся дискуссию о возможном решении снижения процентных платежей по ипотечным кредитам для латвийских домохозяйств. Без конкретного решения это не поможет тем, кто уже изо всех сил пытается ежедневно выплачивать свои ипотечные платежи.

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