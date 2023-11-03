В случае конвенциональной (обычной) войны латвийские аэропорты станут одной из главных целей врага, и одной ракеты будет достаточно, чтобы сделать невозможным использование взлетно-посадочной полосы для эвакуации населения, считает бывший командующий Национальными вооруженными силами и Воздушными силами Латвии Юрис Маклаков.

Если рассуждать гипотетически, то потенциальный агрессор нанесет первые удары по критически важной инфраструктуре — аэропортам, портам, железной дороге и другим объектам, чтобы предотвратить отправку дополнительных сил НАТО в Латвию, сказал Маклаков.

Относительно небольших авиаударов достаточно, чтобы повредить взлетно-посадочную полосу аэропорта. "На восстановление инфраструктуры потребуются месяцы", — добавил он.

Также существует вероятность, что в случае войны воздушное пространство Латвии будет закрыто для гражданской авиации или будут введены ограничения на полеты.

Говоря о защите критической инфраструктуры от ракетных ударов, Маклаков напомнил, что Латвия является членом НАТО, и в случае угрозы в Латвии наверняка будет усилена противовоздушная оборона. Он также напомнил об уже размещенных в стране системах ПВО альянса и планах по усилению ПВО.

На военной базе в Лиелварде в настоящее время развернута испанская система ПВО средней дальности Nasams. Кроме того, Латвия и Эстония приняли решение о совместной покупке ПВО средней дальности IRIS-T.

Тем не менее, по словам Маклакова, атаки агрессора могут быть успешными даже при наличии современных систем ПВО, что подтверждают события в Израиле, где палестинская террористическая группировка "Хамас" за несколько дней выпустила тысячи относительно примитивных ракет, и, несмотря на знаменитую израильскую систему ПВО "Железный купол", часть ракет достигла населенных пунктов.

Эксперт повторил, что Латвия является членом НАТО, и альянс неоднократно заверял, что будет защишать каждый сантиметр своей территории. Кроме того, Маклаков сильно сомневается, что какой-то агрессор хочет напасть на альянс в данный момент.

Помимо Риги, в Латвии можно использовать для перевозки пассажиров Лиепайский аэропорт. Военные транспортные самолеты используют для перевозки персонала также военную базу в Лиелварде, а Вентспилсский аэропорт может обслуживать самолеты взлетной массой до 30 тонн.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram