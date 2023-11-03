То, что не были опубликованы материалы о зверствах, совершенных ХАМАС — ошибка Израиля, считает директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) Янис Сартс, сообщает агентство LETA.

В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Сартс согласился тем, что война Израиля с ХАМАС сопровождается невиданной волной дезинформации, и в результате тем, кто наблюдает за ситуацией со стороны, трудно отделять реальные события от кажущихся.

По словам Сартса, Израиль не до конца продумал стратегию, связанную с публикацией материалов. Израиль предпочел не публиковать отснятые материалы, показывающие зверства, творимые ХАМАС. "Кажется, это можно понять чисто по-человечески, что, возможно, такие ужасы не следует распространять чрезмерно. Но, с другой стороны, в контексте информационной войны и международной поддержки Израиля, это, на мой взгляд, неправильная стратегия, потому что единственное, что мы видим сейчас все больше и больше, — это последствия израильских авиаударов в секторе Газа", — сказал Сартс, подчеркнув, что это меняет баланс поддержки.

Сартс, однако, добавил, что неудачи Израиля в информационной войне не связаны напрямую с ростом антисемитизма во многих частях мира, в том числе в аэропорту Махачкалы. Есть и иные причины для протестов и подобных действий.

Эксперт подчеркнул, что в ситуации, когда гибнут палестинские дети, большая часть вины должна быть возложена на ХАМАС. Поскольку ХАМАС не только создал эскалацию, но и применяет тактику — прикрываться детьми, надеясь, что удары Израиля приведут к смертям и страданиях, а реакцию мира на эти события ХАМАС сможет использовать для роста поддержки в арабском мире. Это не новая тактика в регионе, отметил глава StratCom.

Сартс согласился, что есть место для дискуссии о том, как именно и в рамках международного права вести войну такого типа. Но важно понимать, что если Израиль не может не предпринимать ответные шаги после атаки ХАМАС, поскольку ряд террористических группировок объявили о цели положить конец государству Израиль. "Это экзистенциальная ситуация для Израиля. Лучшее, что можно сделать, поддерживая Израиль, — это убедиться, что ответные действия Израиля пропорциональны наличию гуманитарной помощи и тому, как взвешиваются чаши весов при принятии решений о целях ударов. Западное общество имеет здесь определенное влияние", — сказал Сартс.

Глава StratCom признал, что война на Ближнем Востоке не черно-белая и имеет множество нюансов. "В нас отзывается Украина, но здесь надо понимать, что война в Украине на протяжении многих десятилетий — это одна из редких войн, которая носит отчетливо черно-белый характер, где хорошо видно и хорошее, и плохое. Здесь тоже можно что-то увидеть, но здесь гораздо больше нюансов и исторический контекст — гораздо больше", — пояснил Сартс, говоря уже о войне на Ближнем Востоке.

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