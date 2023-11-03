Минувшей ночью в Риге был демонтирован памятник академику Мстиславу Келдышу. Эту информацию агентству LETA подтвердили в Рижской думе.

Памятник перевезен на хранение на склад Рижского агентства памятников на улице Вароню 13.

Решение о сносе памятника было принято Рижской думой 18 октября. Ранее разрешение на демонтаж памятника, установленного в 1978 году, выдал Рижский совет по памятникам.

Как указано на сайте Рижского агентства памятников, Келдышу было присвоено звание героя социалистического труда за особые заслуги в развитии науки и техники, создании и успешном запуске первого в мире пилотируемого космического корабля "Восток". Указом Президиума Верховного совета СССР от 17 июня 1961 года он был награжден второй золотой медалью "Серп и молот".

К правой стороне постамента когда-то были прикреплены бронзовые отливки наград Келдыша. Они исчезли в девяностых годах прошлого века.

Между тем, историк Центра общественной памяти Дидзис Шенбергс пояснил Латвийскому телевидению, что тремя величайшими достижениями Келдыша в военном комплексе СССР были работы над ядерным оружием. Работа над баллистической ракетой "Семерка" и работа над крылатыми ракетами.

Этот вопрос вызвал активные дискуссии на заседании думы. Депутаты от Русского союза Латвии (РСЛ), а также бывший член РСЛ Яков Плинер, выступили против сноса памятника.

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