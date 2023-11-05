В преддверии Дня Лачплесиса Министерство обороны призывает жителей Латвии прикрепить к одежде красно-бело-красные ленточки уголками вверх, а также посетить праздничные мероприятия в честь 104-й годовщины победы Латвии в Войне за независимость.

В понедельник, 6 ноября, в 14.00 на площади возле Латвийского военного музея зажгут памятный костер, который будет гореть до 11 ноября. В этот же день с 9:00 до 19:00 возле музея можно посмотреть выставку военной техники латвийской армии и стран-союзников. Выставка будет работать также 11 ноября с 9:00 до 22:00.

День Лачплесиса, 11 ноября, начнется в 9 часов с экуменического богослужения в Рижском Домском соборе. Затем в 11.00 министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш возложат венки на Рижском братском кладбище возле Вечного огня, почтив память латышских воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость Латвии.

В 12:00 у памятника Свободы и в 13:00 у Рижского замка состоится торжественная смена почетного караула.

В 18.00 Латвийское телевидение и канал TV24 начнут прямую трансляцию с Рижского Братского кладбища, где пройдет торжественная вечерняя церемония.

В 18 часов в Большой гильдии начнется праздничный концерт "Звуки свободы" с участием оркестра Земессардзе, а с 16 до 19 часов на площади у Военного музея будет проходить концерт молодежных групп "Ты моя Латвия!".

С 11 по 18 ноября все желающие могут посетить Латвийский военный музей, где пройдут тематические экскурсии, лекции, различные занятия, связанные с историей независимости Латвии.

В годовщину провозглашения Латвийской Республики, 18 ноября, Министерство обороны приглашает посмотреть военный парад на набережной 11 ноября. В Рижском пассажирском порту в этот день с 11 до 16 часов будет экспонироваться техника Национальных вооруженных сил и Государственной пограничной службы.

День Лачплесиса отмечается в честь 11 ноября 1919 года, когда латвийские вооруженные силы одержали победу над превосходящей по числу солдат и лучше вооруженной Западной добровольческой армией — войсками Бермонта.

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