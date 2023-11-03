До конца нооября планируется сдать в эксплуатацию реконструированную набережную Генерала Радзиньша в Риге, сообщили сегодня строители на мероприятии для прессы.

Реконструкция проводилась в рамках проекта интеграции Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги. Набережная была полностью реконструирована, в том числе перестроены два моста через городской канал, для обеспечения доступа к каналу построены лестница, пандус и причал.

Как заявил на мероприятии мэр Риги Вилнис Кирсис, этот проект позволит Риге "вернуть уверенность в своей способности реализовать подобные проекты в короткие сроки".

Финансирование проекта было утверждено примерно 2,5 года назад, и это самый быстрый проект, завершенный в установленные сроки и с должным качеством, сказал Кирсис.

Строительные работы выполняла компания RBBL, в которую входят SIA Binders, AS LNK Industries и SIA Nordes būve. Первоначальная стоимость проекта составляла 28 миллионов евро.

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