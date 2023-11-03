Пять новых электробусов для Rīgas satiksme отправлены из Польши и должны прибыть в Ригу на следующей неделе. Планируется, что они начнут перевозить пассажиров еще в этом году.

Как сообщила председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса, сначала автобусы будут протестированы в пробных поездках на маршрутах, проверены параметры зарядки и другие технические показатели.

Электробусы Solaris Рига купила на средства Европейского фонда сплочения. Общая стоимость 52 транспортных средств составляет 34,3 млн евро без НДС, срок договора — пять лет, не считая гарантийного обслуживания.

С приобретением электробусов Rīgas satiksme надеется уменьшить негативное воздействие транспорта на окружающую среду, повысить качество и комфорт передвижения, изменить привычки людей и пересадить их на общественный транспорт. Электробусы Solaris заменят старые автобусы, находящиеся в эксплуатации около 20 лет.

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