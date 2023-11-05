"Ясно, что ситуация в мире непростая, и это подтверждают все происходившие до сих пор события. Мы должны осознать, что мы живем в действительно сложной глобальной среде, мы живем рядом с соседом, который начал агрессию против своего соседа, мы живем рядом с государством-сателлитом агрессора, Беларусью, чье самопровозглашенное руководство, по сути, аннексировано. Конечно, мы должны учитывать, что мы живем в достаточно сложных условиях, как в глобальном, так и в региональном масштабе", — так охарактеризовал ситуацию с безопасностью в стране Андрис Спрудс ("Прогрессивные") в большом интервью информационному агентству LETA.

На прямой вопрос LETA, согласен ли он с мнением экспертов о том, что российское военное вторжение в страны Балтии невозможно, но наиболее опасна гибридная угроза, Спрудс ответил так:

"Я считаю, что мы должны быть готовы абсолютно ко всем сценариям. Именно поэтому мы развиваем свои военные возможности, продвигаясь к реализации мер по противодействию мобильности на границе. Мы также должны помнить, что являемся частью альянса. Мы наращиваем свои национальные возможности, но сдерживание и оборона также являются совместными усилиями всего альянса. Я имею в виду, что сигналы, которые были даны в Мадриде и Вильнюсе, были очень сильными, четкими и недвусмысленными, чтобы остановить любое желание, амбиции или мысли о том, что здесь есть шанс выиграть хотя бы один сантиметр".

В то же время, по словам министра обороны, гибридная война происходит уже сейчас. Спрудс включает в понятие "гибридная война" и нелегальную миграцию, и кибертаки, и дезинформацию, и атаки на критически важную инфраструктуру.

Отвечая на вопрос, что члены НАТО могут сделать для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море (повод для вопроса — прорыв газопровода между Эстонией и Финляндией), министр обороны сказал, что инфраструктурные соединения на море частично расположены в водах свободного судоходства, доступных для всех в Балтийском море, а это усложняет задачу.

"Так что это непростая задача, но то, что произошло, ясно показывает, что взаимосвязи очень важны. Сбор информации, координация между различными учреждениями внутри страны, координация между учреждениями на международном уровне, а также координация с частным сектором, поскольку многие межсетевые соединения также находятся под надзором частных компаний, сейчас очень важны. Одновоеменно ясна реакция НАТО, отправлены тральщики, отправлены дополнительные дроны, отправлены и самолеты-разведчики. Поэтому мы можем не только гораздо активнее следить за происходящим, но и обеспечить присутствие Морских сил. Я думаю, что это будет продолжено и, возможно, усилено", — заверил Спрудс.

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