Работа над пересмотром политики наказаний должна быть продолжена, сказал президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере.

Как сообщил советник президента по коммуникации Мартиньш Дрегерис, стороны встретились, чтобы обсудить приоритеты бюджета Министерства юстиции на 2024 год и работу над пересмотром политики уголовных наказаний.

В ходе встречи Ринкевич подчеркнул роль системы правосудия в обеспечении внутренней безопасности страны и приветствовал приоритеты бюджета Министерства юстиции на 2024 год, направленные на укрепление внутренней безопасности.

Учитывая, что с середины этого года законодатель установил более суровые наказания за преследование и невыполнение решений о защите от насилия, а также за незаконное перемещение лиц через государственную границу, президент Латвии подчеркнул необходимость продолжить работу по пересмотру политики наказаний, чтобы сбалансированно достигались все цели наказания, в том числе и сдерживание от совершения преступлений.

Поданные президентом Латвии поправки к Уголовному закону об ужесточении наказаний за преступления против государства находятся на рассмотрении в Сейме. 19 октября эти поправки были приняты в первом чтении.

Также Ринкевич выступил за необходимость совершенствования регулирования в вопросе партнерства, обеспечивая уважительную дискуссию в обществе и в Сейме на эту тему.

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