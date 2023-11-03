В социальных сетях начали распространяться фейковые новости о том, что в международном аэропорту "Рига" можно купить утерянные чемоданы пассажиров. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в социальной сети Facebook.

Рижский аэропорт призывает жителей не вестись на ложную информацию. Представители аэропорта отмечают, что мошенники распространяют сообщения о предложении аэропорта выкупить утерянные пассажирами чемоданы.

"Аэропорт "Рига" с максимальной ответственностью относится к багажу пассажиров и никогда не проводил подобные акции", — говорится в сообщении аэропорта.

Как отмечают представители аэропорта, фейковое предложение в соцсети Facebook не было опубликовано на верифицированной странице аэропорта "Рига", которая является единственным профилем аэропорта на этом сайте.

Представители аэропорта также обратились к администрации соцсети и сообщили об использовании фейковых аккаунтов и чужой идентичности.

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