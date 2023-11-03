Государственный праздник будет отмечаться в столице обширной программой праздничных мероприятий, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

В ноябре в столице запланировано более 30 мероприятий, посвященных Дню Лачплесиса и годовщине провозглашения Латвийской Республики.

11 ноября в 16.00 состоится традиционное зажжение поминальных свечей на Рижском братском кладбище, затем факельное шествие к памятнику Свободы и набережной 11 ноября, а также запуск огненного плота по Даугаве. На Судрабкалниньше предусмотрена минута молчания в память павших за свободу Латвии.

С другой стороны, на улице Бариню у парка Победы пройдет мероприятие с концертом, посвященное Дню Лачплесиса "На страже Риги. Парку Победы — 100 лет".

В этот день предусмотрено еще несколько концертов, выставка военной техники, лекции, выставки и экскурсия по Латвийскому национальному историческому музею.

Как обычно, день 18 ноября начнется с праздничной церковной службы в Домском соборе и церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. На набережной 11 ноября состоится военный парад, а вечером на площади Бривибас — праздничное мероприятие, посвященное 105-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, с праздничным концертом, выступлением президента Эдгара Ринкевича и мультимедийным лазерным шоу.

Уже 6 ноября у Латвийского военного музея предусмотрено зажжение поминального костра и выставка военной техники.

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