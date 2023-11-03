После проверок, начатых Центром государственного языка, трое тренеров Даугавпилсской спортивной школы сами написали заявления об увольнении, а несколько педагогов отстранены от исполнения своих обязанностей. Сколько в целом преподавателей спорта будет отстранено от работы на три месяца до сдачи повторного экзамена по латышскому языку станет известно в начале следующей недели. Но родители школьников обеспокоены тем, будет ли кому обучать детей. Об этом пишет LSM.lv.

В прошлом году после такой проверки выяснилось, что 23 из 57 работающих в школе тренеров, или 40% педагогов, недостаточно владеют латышским языком. Большинство преподавателей повторно сдали экзамен по госязыку и доказали свои навыки. Однако 10% тренеров прекратили работу в Даугавпилсской спортивной школе.

В Даугавпилсской спортивной школе действуют 17 спортивных секций, в которых работают 102 тренера. С 16 октября в этой школе проходят проверки Центра госязыка, подтвердил директор образовательного учреждения Эрик Шевченко.

"Центр госязыка проверяет абсолютно все, как всех тренеров, так и представителей администрации. В день они проверяют в среднем 3-5 тренеров и вечером нам пишут, кто пригоден, а кто не пригоден к работе. То же самое они пишут на электронную почту и тренерам и дают три месяца тем, кто не прошел проверку, чтобы повторно сдать латышский язык и вернуться на работу", — сообщил Шевченко.

Пока рано говорить о конкретных данных, которые свидетельствовали бы о том, насколько успешно или неуспешно тренеры Даугавпилсской спортивной школы справились с проверками знаний латышского языка. Это отметил и директор школы, и глава Управления спорта Даугавпилса Валерия Линкевича, которая не скрывала, что изменения в коллективе школы уже произошли.

"Проверка идет, она еще не закончилась. На данный момент есть тренеры, которые уже отстранены от своих должностей, и есть тренеры, которые ушли по собственному желанию", — заявила Линкевича.

Она сообщила, что ей известно о трех таких случаях, но она не знает причин увольнения тренеров. В свою очердь, данные о тех, кто не сдал тест, будут известны после завершения проверки, в начале следующей недели, подчеркнула Линкевича.

У этих тренеров будет три месяца на подготовку и пересдачу теста. Зарплата тренеров в этот период не будет сохранена.

И отстраненных от должностей, и уволившихся тренеров заменяют другие, ритм тренировок не нарушен, пояснили в Управлении спорта и школе, однако родители детей волнуются и находятся в незнании.

Озабоченность выразила Татьяна Тукане, мать четверых детей, двое сыновей которой посещают спортивные секции и ощущают изменения в спортивной школе.

"Старший сын занимается хоккеем, младший — и хоккеем, и борьбой. Конечно, мы чувствуем проверки знания языка, потому что видим, что тренировки проходят с другими тренерами. У детей много вопросов о том, почему нет их тренеров и они не участвуют в процессе тренировок. Дети любят своих тренеров, они им доверяют, поскольку тренер — это не только тот человек, который ведет спортивные занятия, а прививает любовь к виду спорта, который преподает", — заявила мама юных спортсменов.

Как мать детей, семья которых говорит на латышском языке, Татьяна до сих пор не имела никаких возражений против общения на спортивных занятиях или замечаний по поводу неумения тренеров говорить по-латышски, в связи с чем возникло непонимание, почему тренера можно было включить в список тех, кто не прошел проверку.

По словам Татьяны, тренеры говорят на латышском и русском языках, это больше зависит от языка общения учеников. С ее детьми тренеры говорят на латышском языке и никаких проблем никогда не было.

Родители обеспокоены тем, что эти процессы могут снизить интерес детей к спорту, но Центру госязыка важно удостовериться в том, что конкретные лица, в данном случае спортивные тренеры, владеют государственным языком на уровне C-1.

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