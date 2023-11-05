Государственная служба окружающей среды сообщает, что промышленная зона в Риге на проспекте Курземес, 3 (микрорайон Иманта) очищена от значительных и долговременных загрязнений. Всего на территории находилось около 6000 тонн различных видов отходов, в том числе, отнесенных к опасным.

Конкретная ситуация свидетельствует о том, что собственник земли не всегда информирован о действиях, осуществляемых арендатором на земельном участке, последствия действий арендатора могут быть постоянными и трудноустранимыми.

Госслужба среды призывает владельцев промышленных площадей ответственно управлять своей недвижимостью и следить за тем, чтобы арендаторы действовали в соответствии с договором и получили необходимые разрешения на обращение с отходами.

"Служба регулярно сталкивается с ситуациями, когда арендаторы территорий засоряют и загрязняют окружающую среду. Такое поведение создает потенциальные риски и осложнения для дальнейшего развития объекта, если территория включена в реестр загрязненных или потенциально загрязненных объектов. Если вовремя не принять меры по контролю и устранению загрязнения, ожидаемые затраты на исследование и управление загрязнением значительно возрастут", — говорит Калвис Авотиньш, директор Пририжского регионального управления Госслужбы среды.

В микрорайоне Иманта на проспекте Курземес, 3 было выявлено организованное различными лицами незаконное обращение со строительными и бытовыми отходами. Территория давно включена в список проблемных объектов Госслужбы среды. На территории также имели место неоднократные сжигания незаконно хранящихся отходов.

Фото: VVD

С целью привлечения нарушителей к ответственности и вывоза мусора с территории в сотрудничестве с ответственными органами Госполиции и города Риги неоднократно применялись административные средства воздействия на вовлеченные лица.

В конце 2022 года была разработана программа исследования загрязнения и начаты подготовительные работы по вывозу мусора с территории объекта на проспекте Курземес.

А в этом году были организованы выемка и сортировка отходов, их вывоз с территории объекта и передача на дальнейшую обработку, что потребовало значительных финансовых ресурсов.

Госслужба среды напоминает, что легальное обращение с отходами обходится дешевле, чем работы по предотвращению последствий незаконного обращения с отходами.

Фото: VVD

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