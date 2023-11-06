6 ноября началась солярная зима — четверть года, в течение которой северное полушарие Земли получает наименьшее количество солнечного света.

Согласно данным, опубликованным на портале timeanddate.com, солярная зима продлится до 4 февраля. В течение этих трех месяцев продолжительность солнечного дня в Риге составит менее девяти часов в день. Самый короткий день будет 22 декабря, когда промежуток времени между восходом солнца в 09.00 утра и закатом в 15.43 составит всего 6 часов и 43 с половиной минуты.

Через 45 дней после зимнего солнцестояния — 5 февраля — начнется солярная весна, которая продлится до 6 мая. В этот период продолжительность дня увеличится приблизительно с 9 до 16 часов.

Напомним, что астрономическая осень в этом году началась 23 сентября и завершится 22 декабря — в день зимнего солнцестояния. В свою очередь, астрономическая зима продлится до весеннего равноденствия — 20 марта.

Стоит отметить, что метеорологическая зима начинается, когда среднесуточная температура воздуха не менее пяти дней подряд оказывается ниже нуля. В Алуксне уже 25-29 октября средняя температура воздуха была отрицательной, т.е. метеорологическая зима наступила раньше срока на три недели.

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