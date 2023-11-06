В конкурсе Министерства экономики на поставку оборудования для игровых площадок в украинский город Чернигов выиграла фирма Jūrmalas mežaparki, тесно связанная с семьей бывшего парламентского секретаря министерства, сообщает передача Латвийского телевидения de facto.

Андрис Чуда из Национального объединения был парламентским секретарем Минэкономики с лета 2022 года до смены правительства в сентябре этого года.

В ходе конкурса было распределено 2 млн евро, на которые будут закуплены латвийские товары для Чернигова — модульные дома, деревянная мебель и оборудование для игровых площадок.

Сам Чуда подозрения о возможном влиянии на процедуру переговоров отвергает как необоснованные. Он утверждает, что ни в каких переговорах на эту тему не участвовал, так как это не входило в его рабочие обязанности, а об объявлении закупки даже не знал.

LTV сообщает, что закупка проходила в большой спешке. В мае Чернигов прислал Латвии список своих запросов. Министерство экономики обратилось к Латвийской торгово-промышленной палате, чтобы выяснить, что из требуемого могут производить и поставлять латвийские предприниматели.

23 мая руководство Минэкономикии предприниматели посетили Чернигов, а 4 июля правительство утвердило отчет Минэкономики о планируемой помощи Украине — будет восстановлен жилой фонд примерно на один миллион евро, поставлено 12 модульных домов, детские сады будут оснащены мебелью на 206 тысяч евро и на такую ​​же сумму будут установлены игровые площадке.

Процедура переговоров проходила в июле. Если на две другие позиции претендовали 12 и три претендента, то на детские площадки — только Jūrmalas mežaparki.

Бывший министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) на вопрос, не выглядит ли подозрительным, когда в конкурсе участвует только один претендент и он связан с руководством министерства, ответила, что, возможно, кому-то это и может показаться странным. "Я, конечно, была бы рада, если бы претендентов было три-пять, но претендент один, и я уж точно никак не могу на это повлиять", — сказала она.

Что касается поспешной процедуры, то невозможно было предсказать, какая именно помощь понадобится Черниговской области в первую очередь. Важно было также доставить товары как можно скорее. Jūrmalas mežaparki было единственным предприятием, которое заполнило анкету на сайте министерства. С компанией заключен договор на сумму 206 611 евро. Необходимо поставить четыре вида техники, всего 88 единиц. Поставка запланирована на этот месяц, и производство ведется в несколько смен.

Отчеты правительства о помощи Украине не согласовала организация Latvijas Platforma attīstības sadarbībai. Организация возражает против выбранной формы помощи — лучше направить больше ресурсов стране-получателю, чем поддерживать предпринимателей страны-донора и еще тратить деньги на транспортировку. Организация выступила и против порядка выбора предприятий, который должен был быть более прозрачным.

Средства на аналогичную программу запланированы и в следующем году.

Нынешний министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) считает, что правильно, поддерживая Украину, одновременно поддерживать и собственную экономику. Однако отбор предпринимателей, вероятно, будет происходить по-другому.

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