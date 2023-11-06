Нидерланды становятся для латвийцев все более популярным местом заработка. В Риге созданы специальные бюро для найма работников именно в эту страну, и практически каждое утро из Риги туда отправляются микроавтобусы с людьми, сообщает передача ZIŅneši на телеканале 360TV.

Практически каждое утро примерно в десять часов в районе Центрального рынка, Академии наук и торгового центра Mols можно увидеть микроавтобусы, в которые садятся группы людей с чемоданами и сумками. Некоторые выходят в Германии, другие в Нидерландах, и, как признали водители автобусов, они уже несколько месяцев возят в Нидерланды желающих там работать.

Одна из уезжающих, Юлия рассказала, что едет в Нидерланды впервые, но много слышала об этой стране как о новом направлении эмиграции с большими зарплатами: "Я не смогла найти хорошо оплачиваемую работу в Латгалии, поэтому хочу попробовать уехать. Агентства по трудоустройству обещают выплачивать зарплату каждую неделю. Ставка за каждый час работы — более 11 евро. Мне грустно, потому что в Латвии остаются дети".

Минимальная заработная плата в Нидерландах одна из самых высоких в Европе — 1995 евро в месяц. Голландские компании активно ищут рабочую силу в Латвии — размещают объявления на порталах вакансий, в Риге есть агентства, специализирующиеся на трудоустройстве в Нидерландах.

"То, что платят в Латвии за месяц, в Нидерландах можно заработать за неделю. 2000 евро на руки получается", — говорит Дзинтра, которая уже раньше работала в Нидерландах в теплицах, а сейчас едет работать на производство сыра.

Рихард прибыл в Нидерланды неделю назад: "В Нидерландах я буду зарабатывать 2800 евро в месяц, работая в сфере логистики. Я, конечно, не в эйфории от жизни в чужой стране, но в Латвии мы деградируем с зарплатами чуть выше 400 евро на руки. Отношение к работникам в Нидерландах тоже намного лучше, чем в Латвии".

В агентстве по найму персонала Robin передаче рассказали, что аренда жилья в Нидерландах дорогая. Небольшая однокомнатная квартира стоит не менее 800 евро, поэтому ехать через агентство по трудоустройству считается выгоднее. Плата за коллективное жилье, предоставляемое агентством, составляет 400 евро в месяц. После этого от зарплаты остается не менее 1300 евро на руки. В Латвии несколько агентств, которые специализируются на отправке работников в Нидерланды, их активно ищут через объявления в интернете.

"Ведутся целенаправленные кампании по привлечению нашей квалифицированной рабочей силы — врачей, медсестер, ИТ-специалистов, инженеров в различных областях. У этих стран есть конкретные стратегии по привлечению рабочих, например, сюда приезжают, чтобы агитировать людей лично на специальных мероприятиях", — говорит директор Центра исследований диаспоры и миграции Латвийского университета Инга Миериня.

"В этом и в прошлом году наблюдаем постоянный интерес к эмиграции, чтобы работать в сфере строительства, общественного питания, в индустрии гостеприимства. К нам за консультациями по работе в Европе приходят специалисты здравоохранения и социальной помощи", — говорит представитель Государственного агентства занятости (NVA) Лига Бауфале.

В среднем NVA консультирует по работе в Европе около 5 тысяч человек в год. Наибольший интерес вызывают Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия и Германия.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram