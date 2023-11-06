"Есть ли какие-то нормы, регулирующие, в какое время можно убирать листья воздуходувками? — поинтересовался возмущенный зритель в программе ТV24 Uz līnijas. — Некоторые начинают работу в 7 утра и мешают всем спать!".

На вопрос ответил мэр Риги Вилнис Кирсис, выразив сожаление, что такие случаи бывают.

"Мы работаем со своими рижскими компаниями — с Rīgas meži, Rīgas namu pārvaldnieks, и об этом постоянно говорится. Но, конечно, никто не стоит рядом с каждым человеком, работником именно в тот момент, когда он решает утром начать работу и включает эту воздуходувку. То, к чему мы идем — это электронные аккумуляторы, и тогда даже в 7 утра будет тихо", — сказал мэр.

По его словам, проблема заключается в частных управляющих, не связанных с Рижским самоуправлением, На данный момент не существует никаких норм, чтобы заставить их не шуметь, в том числе и с помощью муниципальной полиции.

"Сейчас разрабатываются новые нормы о ночном покое. Будет установлено время, не знаю, скажем, с 8 утра до 22 часов вечера, когда можно шуметь, и у всех будут четкие правила игры. Пока что регулирование громоздкое и сложное в применении. Кто измеряет эти децибелы, каким способом?" — рассуждает Кирсис.

Мэр уточнил, что над "законом о ночном покое" сейчас работают правительство и Сейм.

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