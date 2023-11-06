В следующем году некоторые министры от Союза зеленых и крестьян (СЗК), возможно, будут баллотироваться в Европарламент, сообщил агентству LETA председатель СЗК, министр земледелия Арманд Краузе.

СЗК пока не определился с кандидатами, но определенно планирует подать на выборы в Европарламент "сильный список известных людей", в который могут войти и министры, чтобы защищать национальные интересы Латвии в Евросоюзе, сказал Краузе.

В правительстве от СЗК входят министр земледелия Краузе, министр экономики Виктор Валайнис, министр благосостояния Улдис Аугулис, министр климата и энергетики Каспар Мелнис. В настоящее время неизвестно, кто из них будет баллотироваться в Европарламент.

Выдвигаться готов и сам Краузе, если его поддержат члены партии и избиратели.

Две входящие в СЗК партии — Крестьянский союз Латвии и Латвийская социал-демократическая рабочая партия Латвии — пойдут в Европарламент единым списком, а третья партия Latvijai un Ventspili еще не решила, будет ли делегировать своего представителя.

Выборы в Европарламент состоятся в июне 2024 года.

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