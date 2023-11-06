Порталу LA.LV был задан вопрос о том, корректно ли требовать плату за доступ к системе DataMed.lv, где хранятся результаты медицинских обследований людей.

"Может ли DataMed.lv просить деньги за мои данные? Разве нельзя предъявить им требование Общего регламента о защите данных — пожалуйста, передайте все имеющиеся у вас обо мне данные — и они не должны сделать это бесплатно?" — интересуется читатель.

Чтобы получить ответ, портал связался с Государственной инспекцией данных. Если коротко, ответ таков: да, можно требовать плату, и это не противоречит Регламенту по защите данных.

"У пациента есть выбор — либо запросить обследования в своем медицинском учреждении в обычном порядке, либо получить к ним доступ удобнее и быстрее на портале DataMed.lv, заплатив за это комиссию. Таким образом, право пациента на бесплатное получение медицинских данных не ограничивается.

Кроме того, DataMed.lv обеспечивает, что в течение 30 дней плата за доступ к обследованиям не взимается. За это время пациент может скачать и сохранить свои данные. Плата взимается только когда необходимы более старые данные, но и в таких ситуациях отдельные медицинские учреждения предоставляют бесплатный и неограниченный доступ, поэтому, прежде чем платить за доступ к медицинским данным, можно сначала обратиться к управляющему данными — медицинскому учреждению."

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