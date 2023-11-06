До конца года на латвийско-белорусской границе планируется построить 19,9 км забора, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел (МВД).

В пятницу, 3 ноября, состоялось заседание комитета по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы, на котором обсуждался прогресс в строительстве восточной границы.

На заседании надзорного комитета ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), которому делегирована организация строительства пограничной инфраструктуры, проинформировало о прогрессе в строительстве латвийско-белорусской и латвийско-российской пограничной инфраструктуры.

До 3 ноября на латвийско-белорусской границе было построено ограждение протяженностью 92,1 км, что составляет 82% от примерной протяженности 112 км, которые планируется завершить в этом году, чтобы к лету следующего года завершить строительство забора протяженностью около 30 км на участках вдоль водоемов. До конца года предстоит построить еще 19,9 км забора.

Также VNĪ сообщило, что на третьем этапе строительных работ на латвийско-белорусской границе на участке вдоль Даугавы длиной 16,7 км ведутся проектные и инженерно-изыскательские работы. Строительство шести вышек связи, подъездных путей и патрульных троп на этом участке планируется частично финансировать из средств фондов Европейского союза.

На последнем, четвертом этапе работ по строительству пограничной инфраструктуры на латвийско-белорусской границе на участке у озера Ричу протяженностью около 5 км идет согласование разработанной технической спецификации.

Строительство ограждения на внешней сухопутной границе страны планируется завершить в 2024 году, а полностью закончить строительство инфраструктуры восточной границы — в 2025 году.

Для продолжения строительства инфраструктуры на латвийско-российской границе VNĪ объявило два ценовых опроса на разработку необходимой документации и строительство. Сейчас продолжается процесс оценки претендентов на строительство на приоритетном участке Кривандского и Айзгаршского отделений пограничной охраны.

До 26 сентября было подано четыре предложения. Проведена их оценка, и в ближайшее время планируется принять решение. Продолжается прием предложений от строительных компаний на поэтапное строительство забора общей протяженностью 124 км.

На латвийско-российской границе еще предстоит построить примерно 180 км ограждений и около 53 км инфраструктуры пограничной охраны. Существенная часть пограничной полосы у российской границы уже очищена от леса, что позволяет вести строительство более быстрыми темпами.

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