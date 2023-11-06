Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") надеется, что правительственные партии смогут договориться об одном кандидате на должность главы Госконтроля, сообщает LETA.

На прошлой неделе Сейм принял решение об освобождении от должностных обязанностей главы Госконтроля Роланда Ирклиса по его просьбе — в связи с его переводом на работу в руководство АО Augstsprieguma tīkls. Решение об увольнении Ирклиса вступит в силу 2 декабря.

После встречи с партнерами по правительству премьер-министр заявила, что было бы лучше, если бы коалиция согласовала одну кандидатуру государственного контролера. Однако пока коалиция не начала обсуждение этого вопроса.

Силиня сообщила, что с этого четверга, 9 ноября, кандидаты на указанную должность смогут в течение двух недель подавать заявки. В этот же срок коалиция обсудит ситуацию.

Как уже сообщалось, Ирклис попросил Сейм освободить его от должности государственного контролера, поскольку 7 декабря он приступит к работе в качестве председателя правления Augstsprieguma tīkls.

Ранее Augstsprieguma tīkls сообщало, что в конкурсе по отбору на должность руководителя компании Ирклис продемонстрировал глубокое понимание энергетической отрасли и ее проблемных вопросов как в Латвии, так и во всем регионе в целом.

С начала 2021 года Ирклис занимал должность председателя Госконтроля, ранее он возглавлял Комиссию по регулированию общественных услуг. Кроме того, Ирклис работал в Европейском агентстве по сотрудничеству регуляторов энергетики и Совете европейских регуляторов энергетики, а также в Организации экономического сотрудничества и развития.

Augstsprieguma tīkls — независимый оператор Латвийской системы передачи электроэнергии, который обеспечивает работу сети передачи электроэнергии и безопасность электроснабжения Латвийской электросистемы.

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