С 1 января 2024 года каждое медицинское учреждение будет обязано вносить в систему электронного здравоохранения информацию о прививках, сделанных пациентам с 1 января, сообщили в Национальной службе здравоохранения (НСЗ).

В систему будут вноситься данные как об оплачиваемых государством, так и о платных прививках. Исторические данные о прививках будут вноситься в систему на добровольной основе. Ранее в систему электронного здравоохранения необходимо было вносить данные только о прививках от Covid-19 и гриппа. По данным НСЗ, некоторые медицинские учреждения уже приступили к оцифровке всех данных о вакцинации в 2023 году.

Как и ранее, о необходимой вакцинации или ревакцинации можно узнать у своего семейного врача. Если человек хочет ознакомиться с информацией о прививках, он может сделать это, зайдя на сайт www.eveseliba.gov.lv.

Хранение данных о прививках в системе электронного здравоохранения повышает доступность информации для всех медицинских работников, участвующих в планировании и проведении вакцинации. В будущем постепенное накопление данных о прививках позволит медицинским работникам быстро узнавать статус вакцинации пациента.

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