Бывший министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список") заявил в программе Kārtības rullis на телеканале TV24, что на этой неделе надеяться собрать в Сейме необходимое количество подписей депутатов, чтобы инициировать создание парламентской комиссии, которая займется расследованием причин задержки строительства забора на восточной государственной границе Латвии.

"Почему там все остановилось? Я сейчас хожу по Сейму и обсуждаю необходимость создания следственной комиссии. В то время это было новое правительства Кариньша после выборов (речь идет о начале работы 13-го Сейма), министром внутренних дел был Сандис (Гиргенс), и в тот момент на границе все застопорилось. С одной стороны, это было вроде хорошо — смогли строить центры катстроф, но с другой — это были деньги, которые забрали у границы", — заявил в программе Кучинскис.

В свою очередь, бывший глава МВД Сандис Гиргенс отметил в программе, что "строительные работы на восточной границе были остановлены не Министерством внутренних дел, а Строительным управлением из-за несоответствия работ техническим требованиям". проекты".

Однако Кучинскис, объясняя свое намерение инициировать создание комиссии, продолжил: "Но непростительно, что вместе с водой вылили и младенца, поэтому мы теперь с завистью смотрим на Литву и Польшу. Поэтому я буду собирать подписи за создание комиссии".

Кучинскис воздерживается от того, чтобы назвать возможных виновников задержки строительства, но считает необходимым проверить, кто принимал решения, и что делало правительство, чтобы Латвия больше не допускала подобных ошибок.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram