Скорость движения будет снижена на участке от въезда на улице Маскавас до улицы Лубанас и на противоположной стороне проезжей части моста — от въезда на улице Лубанас до улицы Пиедруяс.
Снижение разрешенной скорости движения является ежегодной мерой, цель которой заключается в повышении безопасности движения на эстакадах моста в зимний сезон.
Замену дорожных знаков планируется провести с 10:00 до 14:00.
Рижская дума призывает водителей быть внимательными и следить за изменениями в организации движения.
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