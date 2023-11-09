С пятницы, 10 ноября, в зимний сезон будет снижена разрешенная скорость движения на Южном мосту со стороны улицы Славу с 70 километров в час до 50 километров в час, сообщили агентству LETA в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Скорость движения будет снижена на участке от въезда на улице Маскавас до улицы Лубанас и на противоположной стороне проезжей части моста — от въезда на улице Лубанас до улицы Пиедруяс.

Снижение разрешенной скорости движения является ежегодной мерой, цель которой заключается в повышении безопасности движения на эстакадах моста в зимний сезон.

Замену дорожных знаков планируется провести с 10:00 до 14:00.

Рижская дума призывает водителей быть внимательными и следить за изменениями в организации движения.

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