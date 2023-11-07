Жителям сектора Газа должна быть предоставлена устойчивая и безопасная гуманитарная помощь, чтобы не допустить углубления гуманитарной катастрофы, подчеркнул министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), который сегодня встретился с послом Израиля в Латвии Шарон Рапапорт-Палги.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД), встреча состоялась ровно через месяц после атаки ХАМАС на Израиль, в результате которой были убиты более 1400 израильтян, среди них также была гражданка Латвии и Израиля. Цель встречи — обсуждение актуальной ситуации в Израиле и регионе, в том числе попыток Израиля освободить заложников ХАМАС.

В ходе встречи министр иностранных дел неоднократно подчеркивал солидарность Латвии с Израилем в борьбе с ХАМАС и защите безопасности своих граждан. В то же время Кариньш призвал Израиль соблюдать международное право, в том числе международное гуманитарное право, чтобы уменьшить угрозы для мирных жителей. При этом министр отметил важность долгосрочного политического решения для достижения создания двух государств и предотвращения дальнейших вспышек насилия.

Посол Израиля выразила благодарность за поддержку Латвии, а также пояснила позицию Израиля, которая направлена на предотвращение будущих угроз для своих граждан. Рапапорт-Палги подтвердила готовность Израиля продолжать соблюдать свои международные обязательства в рамках возможностей, чтобы уменьшить угрозу для мирных жителей.

15 октября, вскоре после нападения ХАМАС на Израиль, Кариньш провел телефонный разговор с израильским коллегой Эли Коэном. Планируется, что визит министра иностранных дел Израиля в Латвию состоится в этом году. Кариньш выразил заинтересованность в возможном скором посещении Израиля и региона Ближнего Востока.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram