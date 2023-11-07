Центр государственного языка поддержал переименования ряда улиц в Риге, в том числе, утвердил предложение обществе "Центр общественной памяти" дать улице Мирдзы Кемпе имя композитора Мартиньша Брауна, сообщает агентство LETA.

Так улица Мирдзы Кемпе может быть переименована в улицу Мартиньша Брауна, улица Судрабу Эджус — в улицу Эмилии Платере.

Планируется дать иное название и улице, носящей сейчас имя авангардиста Густава Клуциса — ее назовут улицей Рихарда Зариньша. Улица Анны Саксе в дальнейшем может носить имя Херманиса Самсонса, а улица Илменя станет улицей Мелании Ванаги.

Также Центр госязыка согласился с тем, что улице Латгалес нужно дать имя Яниса Клидзейса, и тогда улицу Маскавас — одну из самых протяженных в Риге — переменовать соответственно в улицу Латгалес.

Ранее "Центр общественной памяти" создал список названий улиц, подлежащих переименованию. Центр предлагает запретить такие названия улиц и топонимов, которые прославляют коммунизм, тоталитарные режимы, власть, идеологию СССР или события, концепции или лиц, связанных с ними. Также ассоциация призывает запретить имена, созданные в целях идеологии или пропаганды КПСС, либо созданные в ходе политики русификации.

Также Центр предлагает переименовать названия, запретив использование имен, содержащих антропонимы лиц, которые были следующими должностными лицами КПСС: членом или кандидатом ЦК, секретарем обкомов, райкомов и горкомов, сотрудником органов управления ЦК, членом аппарата ЦК ВЛКСМ.

Запрещается также использовать в названиях антропонимы лиц, которые до оккупации Латвии не были представителями государственной власти СССР, но действовали на территории Латвии или за ее пределами как представители Коммунистического Интернационала и его суборганизаций, а также спецслужб СССР, органов госбезопасности и так далее. То есть, все, кто популяризировал СССР или идеологию ССР в целях включения Латвии в СССР.

Общество предлагает дать иные названия и запретить использование производных от названий государственных праздников СССР, производных от названий учреждений СССР или Коммунистической партии Советского Союза, антропонимов, которые связаны с СССР или русификацией, и не констатирована конкретного лица с Латвией или конкретным населенным пунктом.

Также, по мнению "Центра общественной памяти", следует переименовать и запретить использование названий, созданных во время оккупации СССР, явно производных от родовых названий, которые по содержанию и мотивации явно выражают восхваление достижений СССР и его идеологических позиций, официальных топонимов, происходящих от наименований российских населенных пунктов или географических регионов, названий объектов, расположенных только на территории России, за исключением случаев, когда они явно связаны только с репрессиями и памятью их жертв.

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