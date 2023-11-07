В понедельник, 7 ноября, радар Воздушных сил зафиксировал нарушение воздушного пространства Латвии на латвийско-российской границе российским самолетом, сообщили агентству LETA в пресс-службе Минобороны.

После незаконного пересечения границы самолет вернулся на территорию России.

Принимая во внимание обнаруженное нарушение, Национальные Вооруженные силы (НВС) начали необходимые действия для предотвращения любой угрозы безопасности Латвии. Оперативная информация была отправлена ​​в НАТО.

Министерство обороны проинформировало об этом случае Министерства иностранных дел для принятия дальнейших дипломатических мер.

7 ноября в МИД был вызван временный уполномоченный сотрудник посольства России в Латвии, ему вручена нота протеста в связи с инцидентом.

В Минобороны подчеркивают, что ввиду полномасштабного вторжения России в Украину Латвия усиливает защиту своих сухопутных границ, воздушного пространства и территориальных вод. Кроме того, страны-союзники НАТО на ротационной основе обеспечивают патрулирование воздушного пространства над странами Балтии.

Латвия продолжит обеспечивать защиту внешней границы ЕС и НАТО. Системы наблюдения за воздушным пространством НВС способны оперативно выявлять нарушения и информировать об этом НАТО для совместного принятия решения о необходимых действиях.

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