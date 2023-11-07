В рамках одного из этапов строительства Rail Baltica закончены дороги L1 и L2, ведущие из аэропорта и в аэропорт. Планируется, что это уменьшит пробки и время, проведенное водителями в пути. Новая дорога будет доступна уже в среду после обеда.

Водители уже периодически могли использовать новые дороги по отдельности, но теперь они будут функционировать как единая дорожная система. В аэропорт можно будет доехать по дороге L1. Она начинается сразу за регулируемым перекрестком и ведет к терминалам и стоянкам Р3 и Р4. Из аэропорта в Ригу можно доехать по дороге L2. Обе дороги — двухполосные.

Это важный этап в строительстве инфраструктуры, связанной с Rail Baltica. Работы ведет объединение B.S.L. Infra, состоящее из австрийской компании Swietelsky AG и латвийских компаний Binders и LNK Industries.

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