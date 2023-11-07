Двенадцатилетнего мальчика не впустили в автобус Рига-Айнажи, потому что у него не было 25 центов, а у водителя не работал банковский терминал. Следующий автобус шел только через три часа, пишет портал Mammamuntetiem.lv.

О ситуации, произошедшей 5 ноября в 15:00 на остановке "Тейка", рассказала мать мальчика Айя. Поскольку семья многодетная, автобус стоил для ребенка всего 25 центов. Их не было, а терминал, позволяющий расплатиться картой, не работал. Мальчика заставили выйти из автобуса. Воскресный автобус ходит раз в три часа, ехать ему было 50 километров, а в ноябре быстро темнеет.

"То есть это не такая ситуация — ай, все равно буду доме через 10 минут", — подчеркивает Айя.

Автоперевозчик CATA встал на сторону водителя, подчеркнув, что компания всегда призывала пассажиров брать наличные деньги, потому что терминал иногда может не работать, и такая ситуация часто возникает, например, в сельской местности.

"У САТА как перевозчика нет прав везти пассажира без проездного документа — билета. Никаких", — подчеркнул представитель компаний Лотарс Дравантс. Он сослался на правило Кабинета министров №599, который обязывает пассажиров покупать билеты.

"Это значит, что закон принуждает оставлять ребенка вне автобуса. Если это происходит зимой, в темноте, а автобусы курсируют редко или это последний — последствия могут быть печальными", — пишет портал.

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