Национальные вооруженные силы (НВС) планируют закупить оборудованные искусственным интеллектом управляемые боеприпасы, сообщил агентству LETA командующий НВС Леонид Калниньш.

Он добавил, что такой проект не является чем-то новым и НВС были заинтересованы в покупке этих боеприпасов еще в 2021 году.

Этими снарядами можно стрелять из орудий или запускать их с летательных аппаратов. По словам командующего, один такой заряд способен уничтожить объект, для которого обычно требуется 10-15 единиц обычных боеприпасов.

Калниньш не назвал точную сумму покупки, но не отрицал, что такие боеприпасы стоят дорого. Сама по себе боеголовка стоит недорого, но в систему входят оптические устройства, процессоры и программные решения с использованием технологий искусственного интеллекта.

Как сообщалось ранее, расходы бюджета оборонного сектора в следующем году планируются в размере 1 128 382 620 евро — 1 123 774 275 евро предусмотрены для реализации основных функций государства, а 4 608 345 евро предназначены для реализации проектов и мероприятий, софинансируемых или финансируемых ЕС. Прогноз на 2025 год предусматривает расходы оборонной отрасли в размере 1,24 миллиарда евро, а в 2026 году — 1,435 миллиарда евро.

План расходов бюджета на оборонный сектор в этом году предусматривает 987 миллионов евро.

Главными инвестициями в 2023-2026 годах будут, например, бронемашины 6х6, скоростные катера, инженерные танки, грузовые автомобили и тягачи, системы ночного видения, гранатометы, автоматы, 120-миллиметровые минометные комплексы, дальнобойные ракетно-артиллерийские системы, противокорабельные ракетные комплексы, противотанковые высокоточные ракетные комплексы, беспилотные системы, сети термальной маскировки, складская техника.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram