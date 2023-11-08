Можно ли рижанам держать домашнюю птицу? Может быть, на балконе, если балкон большой? О том, что еще следует знать, если есть желание держать птицу и скот в Риге, рассказали порталу Mammamuntetiem.lv в Рижской думе, Продовольственно-ветеринаирной службе (PVD) и Центре сельскохозяйственных данных.

Есть несколько правил и законов, регламентирующих требования к содержанию птицы и сельскохозяйственных животных.

Можно ли в Риге держать кур или другую домашнюю птицу?

"В нормативных актах нет запрета на содержание сельскохозяйственных животных в городе, конкретно в Риге запретов тоже нет, поэтому рижане могут держать не только кур, но и свиней, коров, овец и других сельскохозяйственных животных в соответствии с требованиями и правилами", — сообщил представитель отдела коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Можно ли держать домашнюю птицу на балконе?

"Балкон — определенно не лучшее место для содержания птицы", — говорит представитель PVD Рудите Берзиня. В статье 5 Закона о защите животных предусмотрены обязанности владельца животного, в том числе обеспечить соответствие условий содержания, оборудования, корма и воды физиологическим и этологическим потребностям животного с учетом его вида, развития, степени адаптации и приручения. Также необходимо обеспечить, чтобы животное не беспокоило и не подвергало опасности других животных или людей.

С другой стороны, требования биобезопасности требуют, чтобы владелец кормил и поил домашнюю птицу, содержащуюся в неволе, в закрытых помещениях или на территории, покрытой водонепроницаемой крышей и огороженной по бокам, чтобы предотвратить доступ диких водоплавающих птиц.

Где узнать о правилах содержания птицы?

Есть несколько правил и законов, регламентирующих требования к содержанию птицы и сельскохозяйственных животных.

Закон о защите животных предусматривает, что владелец обязан:

заботиться о здоровье, благополучии и использовании животного в соответствии с его видом, возрастом и физиологией;

заботиться о благоприятном отношении общества к животному, которое ему принадлежит;

следить за тем, чтобы животное не беспокоило и не подвергало опасности других животных или людей;

обеспечить соответствие условий содержания животного, оборудования, корма и воды его физиологическим и этологическим потребностям.

не подвергать животное боли и страданиям, а также не допускать возможности травмирования.

С другой стороны, требования о содержании сельскохозяйственных животных предписывают:

не реже одного раза в сутки визуально осматривать и оценивать состояние здоровья птицы или сельскохозяйственных животных, а также условия содержания;

не реже одного раза в сутки убирать испорченные остатки корма;

следить за тем, чтобы уборка навоза соответствовала предусмотренной технологии.

Подробнее о требованиях:

- Закон о защите животных — здесь.

- Правила Кабинета министров № 5 "Общие требования к содержанию сельскохозяйственных животных", выполнение которых контролирует PVD — здесь.

- Правила Кабинета министров № 291 "Правила о комплексе мер биобезопасности для мест содержания животных" — здесь.

Нужно ли регистрировать кур?

"Даже если есть речь идет о нескольких птицах, независимо от места содержания, будь то город или край, домашняя птица должна быть зарегистрирована", — объясняет руководитель отдела ведения регистров Центра сельскохозяйственных данных Майрита Элбрете.

Регистрация сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется в соответствии с правилами Кабинета министров № 134 "Регистрация сельскохозяйственных животных и аквакультуры, поголовья и мест содержания, а также порядок маркировки сельскохозяйственных животных" — здесь.

Чтобы зарегистрировать домашнюю птицу:

нужно зарегистрировать поголовье и место содержания в базе данных Центра сельскохозяйственных данных;

два раза в год, 1 января и 1 июля, нужно подавать отчет о состоянии поголовья;

перемещение птицы (покупка, продажа) также должно быть зарегистрировано.

приобретать птиц можно только у владельцев, имеющих зарегистрированное поголовье.

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