Во вторник, 7 ноября, вечером состоялась торжественная церемония награждения премией European Citizen’s Prize. На мероприятии присутствовали лауреаты из всех стран Европейского союза (ЕС), в том числе из Латвии. Лауреатами из Латвии были названы фестиваль общения Lampa и Twitter-конвой, чьи кандидатуры были выдвинуты депутатами Европейского парламента из Европейской народной партии (ЕНП), сообщили порталу Delfi в ЕНП.

Евродепутат Инесе Вайдере номинировала на премию Twitter-конвой, а фестиваль общения Lampa номинировала Сандра Калниете вместе с европарламентарием Иварсом Иябсом.

Twitter-конвой на мероприятии представлял основатель движения Рейнис Познякс, который и получил премию.

"От всего сердца поздравляю Рейниса Познякса и созданный им Twitter-конвой с высокой наградой — премией European Citizen’s Prize. Личность Рейниса, его предприимчивость и лидерские качества позволили ему не только самостоятельно сделать невероятно много для поддержки Украины, но и привлекли бесчисленное множество других благотворителей. В это время, когда поддержка для Украины является настолько важной в борьбе за свободу и демократию не только там, но и во всей Европе, такую мобилизацию помощи следует особенно ценить. Можем гордиться заслуженным признанием, которое получили Рейнис и его инициатива", — подчеркнула евродепутат Инесе Вайдере.

Между тем, фестиваль Lampa на церемонии представили его сооснователи Иева Морица, Эгита Прама и Ирина Кузнецова.

"Мы верим в силу общения и тому, что с прямой спиной, достойной и честной позицией в повседневной жизни и запалом в глазах, делая то, что мы умеем лучше всего, мы можем вместе сделать Латвию местом, где каждый сможет жить осмысленно и счастливо", — подчеркнула Морица.

В 2024 году фестиваль пройдет уже в 10-й раз, продолжая укреплять культуру демократий, дискуссии и уважительного общения в Латвии.

"Полученная высокая награда особенно значима для нас. Она дает нам огромную мотивацию организовывать фестиваль с еще большим размахом", — подчеркнула Морица.

Фото: Publicitātes foto

В целом было награждено 38 гражданских проектов ЕС в качестве признания тем инициативам, которые способствуют европейскому сотрудничеству и продвигают общеевропейские ценности.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram