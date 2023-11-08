В бюджете самоуправления Риги на следующий год будет предусмотрено замораживание зарплат депутатов столичной думы, сообщил на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.

Он напомнил, что такое решение было принято при формировании новой коалиции и будет реализовано.

Как пояснил директор финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш, все вопросы, касающиеся бюджета и оплаты труда, рассматриваются в рамках одного пакета. В настоящее время департамент разрабатывает изменения о замораживании зарплат депутатов, которые будут рассматриваться вместе с проектом бюджета в конце января следующего года.

Как сообщил на пресс-конференции мэр, бюджет столицы на следующий год планируется утвердить 30 января 2024 года.

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