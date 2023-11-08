В четверг, 9 ноября, в 7:00 мост Браса откроют для всех участников дорожного движения в связи с завершением строительных работ. В дальнейшем мостом Браса смогут пользоваться пешеходы, велосипедисты, общественный транспорт и автомобили, сообщили в Рижской думе.

У строительства моста Браса длинная предыстория, однако разработка нового проекта, демонтаж старого моста и строительство нового моста заняли менее трех лет. Мост был впервые сдан в эксплуатацию в 1959 году, и до 2019 года существенных работ по улучшению технического состояния моста не проводилось. Когда весной 2019 года начались ремонтные работы моста Браса, было установлено, что он находится в очень плохом состоянии и его необходимо полностью снести, разработать новый проект и перестроить.

"Мост Браса по сути построен полностью с нуля, и процесс его полной реконструкции в некотором смысле символизирует основной принцип, которым я руководствуюсь при обустройстве и благоустройстве Риги — делаем основательно и как следует, чтобы прослужило долго. Не было другого способа восстановить мост Браса, кроме капитальной реконструкции, которая объективно требовала времени, но сейчас работы завершены и это важная инвестиция в долгосрочной перспективе. Особенно радует то, что мост Браса присоединяется к тем объектам инфраструктуры сообщения, которые строятся в Риге с привлечением финансирования из фондов ЕС. Это важная опора для города и вклад, который позволит Риге развиваться, а движению транспорта стать более удобным для рижан", — заявил мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Демонтаж старого моста Браса начался летом 2021 года, а строительство нового моста стартовало в мае 2022 года. В июне этого года была достроена одна сторона моста Браса и по нему удалось восстановить движение 11-го трамвая — он не курсировал почти год.

В этом году также планируется демонтировать временный железнодорожный переезд, соединяющий улицы Клуса и Гауяс. Переезд построен на время строительных работ, чтобы обеспечить движение транспорта. В Рижской думе подчеркнули, что в ближайшие несколько недель переезд будет закрыт для движения транспорта, и в рамках этих работ будет закрыто движение на улице Лактас под мостом Браса.

Новый мост Браса состоит из двух находящихся рядом и несвязанных между собой путепроводов. Один из них расположен на стороне улицы Дунтес, а другой — на стороне улицы Бривибас. Ширина каждой эстакады составляет 22,9 метра. Оба путепровода опираются на две опоры, которые опираются на восемь буронабивных свай (каждая 15 метров в длину) и 16 промежуточных опор, закрепленных на 32 18-метровых буронабивных сваях. Общая длина проекта составляет 400 метров, из которых 121 метр — длина моста.

Реконструкцию Брасского моста в Риге провело объединение CP — Rīgas tilti, образованное двумя компаниями — АО Ceļu pārvalde и SIA Rīgas tilti.

Стоимость проекта составляет 16 миллионов евро, из которых 11,85 миллиона евро планируется покрыть из средств Фонда сплочения ЕС.

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